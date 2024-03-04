Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet emeklilerimizin kafasını karıştırıyor Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin emekliler üzerinden boş söylemler içinde olduğunu, tüm yatırımlar durdurulsa bile vadedilen rakamın ödenemeyeceğini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Ekonomide güzel gelişmeler yaşansa da enflasyon ile mücadelede henüz istenen yere gelinmediğini, ancak kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Üretimler arttıkça cari açık gerileyecektir"

Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak inşallah bu sefer de aynı başarıyı göstereceğiz. Cari açıktaki düşüş de sürüyor. Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık. Üretimler arttıkça cari açık gerileyecektir. Turizm gelirlerimiz her yıl rekor kırıyor. Geçtiğimiz yılı 54,5 milyar dolarla kapattığımız turizmde bu yıl ki hedefimiz 60 milyar dolardır.

"Emeklilerimizin sıkıntılarını görmemek mümkün mü"

Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, yapısal dönüşümü hızlandıracak, afetlere karşı güvenli şehirler çabalarımıza kaynak oluşturacak anlayışla maliye politikalarımızı yönetmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını atarken en olumlu gelişmeleri çalışanlarımızın, emeklilerimizin hayatlarıyla gerçekleştirdik. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liraya, engelli maaşını yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamak mümkün mü?

"Muhalefetin emekliler için vadettiği rakam, tüm yatırımlar durdurulsa ödenmez"