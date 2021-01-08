Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

ERDOĞAN, EKONOMİDE REFORM PAKETİNDEN BAHSETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Kasım ayında yatırımcılara güven sağlaması amacıyla ekonomi ve yargı sisteminde de bir dizi reform paketinin yolda olduğunu, konuya hakim kişilerle görüşmelerin yapıldığını açıklamıştı.