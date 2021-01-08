Euro
9.0233
0.01%
Dolar
7.3776
0.4%
Altın
438.04
-3.1%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
305.000
5.23%
EXEN Coin
11.14
0.54%
16ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 16 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Başkanını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Başkanını kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul etti.
    • DHA
    • 08.01.2021 - 23:16
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 23:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

    Vahdettin Köşkü'nde kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

    ERDOĞAN, EKONOMİDE REFORM PAKETİNDEN BAHSETMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Kasım ayında yatırımcılara güven sağlaması amacıyla ekonomi ve yargı sisteminde de bir dizi reform paketinin yolda olduğunu, konuya hakim kişilerle görüşmelerin yapıldığını açıklamıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Başkanını kabul etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir