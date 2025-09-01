Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ikinci çeyrek büyüme değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılının ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında ise yüzde 1,6 büyüdüğünü belirtti.

OECD VE EURO BÖLGESİ'NİN ÜZERİNDE PERFORMANS

Yılmaz, Türkiye’nin büyüme performansının OECD ortalaması (%1,7) ve Euro Bölgesi (%1,4) üzerinde olduğuna dikkat çekti. “Siyasi istikrar ve öngörülebilir politikalar sayesinde büyüme serimiz 20 çeyrektir kesintisiz sürüyor” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

İkinci çeyrekte inşaat sektörü yüzde 10,9, sanayi sektörü yüzde 6,1, hizmetler yüzde 5,2 büyürken, tarım sektörü olumsuz iklim koşulları ve baz etkisi nedeniyle yüzde 3,5 küçüldü. Yılmaz, inşaatın ekonomiye dinamizm kattığını, istihdam ve üretime olumlu yansıdığını vurguladı.

YATIRIM ARTARKEN KAMU HARCAMALARI AZALDI

Toplam tüketim yüzde 3,5, sabit sermaye yatırımları yüzde 8,8, makine-teçhizat yatırımları yüzde 9,3 arttı. Kamu harcamalarında ise yüzde 5,2 düşüş kaydedildi. Yılmaz, bunun enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararların sonucu olduğunu söyledi.

NET İHRACAT NEGATİF KATKI YAPTI

Enerji ithalatı ve zayıf dış talep nedeniyle net ihracat büyümeye sınırlı negatif katkı verdi. Yılmaz, bu durumun “beklentiler dahilinde” olduğunu, ekonomi programı için risk teşkil etmediğini belirtti.

İLK YARIDA YÜZDE 3,6 BÜYÜME

2025’in ilk yarısında ekonomi yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi yüzde 2,1, hizmetler yüzde 4,3 büyürken, tarım sektörü yüzde 3 daraldı. Tüketim ve yatırım dengeli seyrederken, net ihracat büyümeye -0,9 puan katkı yaptı.

İŞSİZLİK TEK HANEDE

İşgücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu belirten Yılmaz, işsizlik oranının iki yıldır tek hanede olduğunu hatırlattı. İşgücü ödemelerinin milli gelire oranı ise yüzde 35,9 ile tarihî zirveye çıktı.

MİLLİ GELİR 1,47 TRİLYON DOLARI AŞTI

GSYH’nin dolar cinsinden yıllıklandırılmış değerinin 1,474 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Yılmaz, kişi başına düşen milli gelirin 2024’te 15 bin 325 dolar, 2025 ikinci çeyrek itibarıyla ise 17 bin dolar seviyelerine yaklaştığını açıkladı.

TÜRKİYE, YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER GRUBUNA GİRİYOR

Yılmaz, “2025 yılı verileriyle Türkiye’nin Dünya Bankası sınıflandırmasına göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesi bekleniyor.” dedi.

ULUSAL HESAPLAR SİSTEMİ REVİZE EDİLDİ

Yılmaz, TÜİK’in GSYH hesaplarını içeren Ulusal Hesaplar Sisteminin, uluslararası standartlara uyum amacıyla güncellendiğini hatırlattı. Revizyonla birlikte verilerin daha güvenilir ve karşılaştırılabilir hale geldiğini söyledi.

ORTA VADELİ PROGRAM GELİYOR

“2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile dayanıklılığı artıracak yeni hedef ve politikaları açıklayacağız.” diyen Yılmaz, uygulanan istikrar ve dönüşüm adımlarının ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.