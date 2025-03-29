Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamı 28 Mart'ta yakalandı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yapılan 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamının Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçtiğini duyurdu.

Ömer Bolat, sosyal medya hesabından"28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 2'nci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir." dedi.

"GÜNLÜK İHRACATTA BAYRAM HEDİYESİ"

İhracatta artış ivmesinin devam ettiğini kaydeden Bakan Bolat, mal ve hizmetler ihracatının Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirtti:

Ramazan Bayramı’na ihracatta büyük bir başarı haberi ile giriyoruz. Günlük ihracatta Bayram hediyesi! Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi!

Dün, 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

İhracattaki artış ivmesi devam ediyor. Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor.

İHRACATIN TÜRKİYE'YE KATKISI