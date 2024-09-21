Dalaman Havalimanı 8 ayda 4 milyon yolcuyu ağırladı Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan havalimanının ağustos ayında ve yılın 8 ayındaki performansı açıklandı.

İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Muğla’nın uluslararası iki havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı yoğunluğu hakında bilgi verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda Ağustos ayında 933 bin 816 yolcuya ve 7 bin 458 uçağa hizmet verildi.

Ayrıca ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 12 bin 430 ton.

8 AYDA 33 BİN 80 UÇAKLIK YOĞUNLUĞA ULAŞTI

2024 yılının ilk 8 ayında Dalaman Havalimanından 33 bin 80 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 929 bin 979 kişiye ulaştı.

8 ayda taşınan yük miktarı ise 47 bin 545 ton olarak gerçekleşti.

Bodrum'a gidenler de Dalaman Havalimanı'nı yoğun olarak kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)