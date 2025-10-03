Dampınar YEKA alanı için yeni koordinatlar Resmi Gazete'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İzmir ve Aydın'ın bazı ilçelerini kapsayan rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği "RES-2 Dampınar YEKA" alan büyüklüğünü revize etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 21 Mart 2021'de rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilen "YEKA RES-2 Dampınar YEKA" adlı alanın, köşe ve koordinatları revize edildi.

YENİ LİSTE

Alanın yeni köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.