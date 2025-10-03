Abone ol: Google News

Dampınar YEKA alanı için yeni koordinatlar Resmi Gazete'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından revize edilen Dampınar YEKA alanının yeni koordinatları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 09:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İzmir ve Aydın'ın bazı ilçelerini kapsayan rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği "RES-2 Dampınar YEKA" alan büyüklüğünü revize etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 21 Mart 2021'de rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilen "YEKA RES-2 Dampınar YEKA" adlı alanın, köşe ve koordinatları revize edildi.

YENİ LİSTE

Alanın yeni köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.

