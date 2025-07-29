Dar Gelirliye Ev Müjdesi: 500 Bin Konutluk Proje...

Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut projesi için somut adımlar atılmaya başlanıyor.

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için hayata geçirilecek 500 bin konut projesinin hazırlıklarına başlandı.

81 ilde yapılacak konutlar ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılması amaçlanıyor.

Konut arzının artırılması ile kira fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ve konut fiyatlarının ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"BAKAN KURUM'UN PLANI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında projeye dikkat çekerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 500 bin sosyal konut üretme planı olduğunu açıklamıştı.

Kamu tarafından verilen desteklere vurgu yapan Şimşek, ‘‘Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var. Hakkını vermek lazım, biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde" açıklamasını yapmıştı.

SEKTÖR UMUTLU

Gayrimenkul ve inşaat sektöründen temsilciler, 500 bin konut projesinin hem konut arzını artırarak piyasayı rahatlatacağını hem de dar gelirli vatandaşların erişilebilir fiyata ev sahibi olmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Projeye yönelik hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan uzmanlar, uygulamanın özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarını dengeleyici etki oluşturmasını bekliyor.