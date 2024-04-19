Darphane ürünü ziynet ve rafinerilerin ürettiği gram altınlara talep arttı Yerel seçimlerde başlayan bireysel altın alma trendi, düğün sezonunun açılması ile birlikte yukarı yönlü ivme kaydetti. Kuyumcular ise vatandaşların altın alırken artık belirli kriterler aramaya başladığını aktarıyor.

AA

Vatandaş, birikim amaçlı "güvenli liman" olarak gördüğü altın alımına yöneldi.

"Sahte altın" haberleri sonucunda temkinli hareket etmek isteyenler de Darphane ürünü ziynet altınları tercih etmeye başladı ve rafinerilerin ürettiği gram altınları satın alma eğilimine girdi.

Düğün mevsiminin başlaması ile birlikte altın takı ve hediyelikler gündeme geldi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık da vatandaşın yeni tercihlerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

Sektör Ramazan aylarını genellikle sakin geçirirdi. Ancak bu yıl pek öyle olmadı. Ramazan ayı boyunca yatırımlık olarak tanımlanan Darphane ürünü ziynet altınlara ve rafinerilerin ürettiği gram altınlara yoğun talep oldu. Bu nedenle kuyumcu sarrafların dükkanları ve perakendeci mağazalarımız hareketli bir süreç yaşadı.

"Bilezik, alyans ve pırlanta gerdanlıklarda hafif ve uygun ürünler tercih ediliyor"

Bilezik, alyans ve pırlanta gerdanlıkların düğün alışverişlerinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Atayık, genellikle gramaj olarak hafif ve uygun ürünlerin tercih edildiğini söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

Altın takı setleri de düğün alışverişlerinin olmazsa olmazları arasında. Set grubunda taşlı setler tekrar revaçta. Pırlantalı mücevher grubu ve renkli taşlarla süslenen modellere talep her gün yükseliyor. Tektaş, beştaş, bagetli ürünler ve su yolu mücevherlere ilgi devam ediyor.

"İnci takılar tercih ediliyor"

Dünyada bir süredir trend olan ve tercih edilen incili takılara da düğün alışverişlerinde talep var.

"Düğün ve nişan alışverişi yılın ilk aylarında başladı"

Düğün ve nişan alışverişinin yılın ilk aylarında başladığını dile getiren Atayık, şu bilgileri verdi:

Düğün sahipleri, ihtiyaç duydukları altınları, düğün sezonu içinde almak yerine fiyat düşüşlerini fırsat bilerek kademeli alıyor.

"Gram altın tercih ediliyor"

Fiyat artışları hediyelik tercihlerini de değiştirdi. Önceden yarım ya da çeyrek altın alanlar son dönemde gram altını tercih ediyor.

Taksit sayısı talebi

Atayık, düğün yapacaklar için mücevher ve takı alışverişinde taksit sayısının artırılmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)