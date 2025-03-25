Darphane UTTS ücretinde 619 liralık indirim yaptı

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Hazine ve Maliye bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü; Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (UTTB) ücret düzenlemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Darphane 2791 liralık Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni 2 bin 791 liralık ücreti 2 bin 172 liraya düşürdü.

Kurum tarafından daha önce ödeme yapmış olan araç sahiplerine 619 liralık UTTS iade ücreti yapılacağı bildirildi.

SİSTEME GEÇİÇ YILINDA KOLAYLIK

Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

2025 yılının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne geçiş yılı olmasına istinaden aşağıda belirtilen destek ve avantajların sağlanması kararlaştırılmıştır:

"2 BİN 791,45 TL YERİNE, 2 BİN 172 TL"

-25 Mart 2025-30 Nisan 2025 Tarihleri Arasındaki Dönemle Sınırlı Olarak, utts.gov.tr Adresinden Kayıt ve Ödeme İşlemlerini Tamamlayacak Mükellefler Bakımından TTB bedeli için (montaj hizmet bedeli ve KDV dahil olmak üzere), 2025 yılı için belirlenen 2 bin 791,45 TL yerine, 2 bin 172 TL tutarındaki indirimli ücretin uygulanmasına karar verilmiştir.

SATIN ALIP MONTAJINI YAPANLARA 619,45 TL KARŞILIĞI AVANTAJ SAĞLANACAK

-1 Ocak 2025-25 Mart 2025 Tarihleri Arasındaki Dönemde TTB Satın Almış ve Taşıtlarına Montaj Yaptırmış Olan Mükellefler Bakımından 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın almış, ödemesini yapmış ve montaj işlemlerini tamamlamış olan mükellefler, www.utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar yapmak kaydıyla 619,45 TL karşılığı, uygulama detayları www.utts.gov.tr de açıklanan çeşitli destek ve avantajlardan 2025 yılı içinde faydalanabileceklerdir.

MONTAJ YAPMAYANLARA 619,45 TL İADE

-1 Ocak 2025-25 Mart 2025 Tarihleri Arasındaki Dönemde TTB Satın Almış Ancak Montaj İşlemlerini Henüz Yaptırmamış Olan Mükellefler Bakımından 2025 yılı fiyatları üzerinden TTB satın almış ancak montaj işlemlerini yaptırmamış ve henüz faturası kesilmemiş olan mükelleflere, TTB montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından uygulama detayları www.utts.gov.tr de açıklanan şekilde 619,45 TL tutarında iade, banka havalesi yoluyla yapılacaktır.

KAYIT DIŞIYI BİTİRECEK

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5 Ekim 2023 tarih ve 32330 Sayılı Resmİ Gazetede Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmış olup, UTTS’yi kurma ve işletme görevi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne verildi.

ELDE FATURA KESİLMEYECEK

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların kullanılması sırasında akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, taşıt plaka bilgisinin elle girişine olanak vermeksizin, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarına (YN Pompa ÖKC) otomatik olarak gönderilmesini sağlayacak.