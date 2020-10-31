DASK deprem bölgesinde göreve başladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir Seferihisar merkezli, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin olarak, “DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler.” bilgisini aktardı.

DASK, GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLADI

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK’ın tüm yöneticileri ile birlikte deprem bölgesinde olduğunu belirterek, “İzmir ve depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz.” yorumunda bulundu.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILMAYA HAZIR"

DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut, şunları kaydetti:

EGE BÖLGESİ GENELİNDE ZORUNLU DEPREM SİGORTALI KONUT ORANI YÜZDE 54

"Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor."