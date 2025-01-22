DEİK Başkanı Nail Olpak: Barış sağlanırsa İsrail ile ticaret yeniden başlayabilir

Haber Merkezi

İsrail ordusu, aylar boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü...

Türkiye, geçen yıl Filistin'e saldırarak soykırım yapan İsrail ile ticaret kesmişti.

Bu hafta yaklaşık 15 ay süren savaşın sona erdirilmesine yönelik bir adım atıldı ve İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşması yapıldı.

DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye’deki gelişmelere ilişkin de konuşan Olpak, ülkenin yeniden inşası için bugünden yarına aksiyona geçilmesinin kolay olmadığını söylerken, o bölgede fırsatlar olabileceğini, ancak aceleci davranmamak gerektiğine işaret etti.

İSRAİL'LE TİCARET YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

"İsrail'le durdurulan ticari ilişkilerin, Gazze'de ateşkes sonrası başlayabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Olpak, İsrail ile ticari ilişkilerin Gazze'deki durum nedeniyle durdurulduğunu hatırlatarak, kalıcı bir barış sağlanması halinde ticaretin yeniden başlayabileceğini söyledi.

"BARIŞ SAĞLANIRSA İSRAİL'LE TİCARET YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Nail Olpak, açıklamalarında şunları söyledi: