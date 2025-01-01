Demir yollarında 2024'te 279,4 milyonu aşkın yolcu taşındı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir açıklama yaparak TCDD Taşımacılık AŞ tarafından paylaşılan 2024 yılı yolcu verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından paylaşılan 2024 yılı yolcu verilerini değerlendirdi.

Buna göre, İstanbul’da 231 milyon yolcu Marmaray ve diğer hatları tercih etti, Başkentray 24,4 milyon yolcuya ulaştı ve YHT’ler 12,4 milyon yolcuyu güvenle taşıdı.

"GEÇEN YIL RAYLI SİSTEMLERDEN 279,4 MİLYON YOLCU YARARLANDI"

Yüksek hızlı trenlerle (YHT) geçen yıl seyahat eden yolcu sayısının 12 milyon 463 bin 297'ye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "Bölgesel ve anahat trenlerimizi ise toplam 10 milyon 721 bin 613 yolcu kullandı. 256 milyon 241 bin 472 vatandaş raylı sistem hatlarından faydalandı. Böylece 2024'te yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistem projelerinden 279 milyon 426 bin 382 vatandaş yararlandı." bilgisini paylaştı.

İSTANBUL'DAKİ HATLARDA 232 MİLYONA YAKIN YOLCU TAŞINDI

Uraloğlu, İstanbul'da TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen, başta Marmaray olmak üzere Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin de bilgi verdi.

MARMARAY

Marmaray'ın, Gebze-Halkalı arasında yılın tamamında 218 milyon 886 bin 16 yolcuya hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 3 milyon 159 bin 496, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 9 milyon 659 bin 688 vatandaşımız kullandı. Halkalı-Bahçeşehir Hattı ile İstanbul'daki hatlarımızı 231 milyon 808 bin 773 yolcu kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKENTRAY

Uraloğlu, Ankara'da ise YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş Hattı'nda yolcu sayısının sürekli arttığına dikkati çekerek, "Başkentray ile yıl boyunca 24 milyon 432 bin 699 yolcuya hizmet verdik." bilgisini paylaştı.

"YOLCULARIN YÜZDE 93,9'U YHT'LERİ TAVSİYE EDİYOR"

YHT'lerle Türkiye'ye ulaşımda çağ atlattıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Her yolcuyu memnun şekilde ulaştırma hedefiyle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından her yıl müşteri memnuniyeti araştırması yapılıyor. Müşteri memnuniyetimiz geçen yıl 4,09/5 gibi yüksek skora ulaştı. YHT'lerle seyahat eden yolcularımızın yüzde 88,2'si YHT'lerden memnun olduğunu, yüzde 93,9'u YHT ile seyahati tavsiye ettiğini ve yüzde 95,9'u ise YHT ile yeniden seyahat etmeyi planladığını ifade etti. Yolcularımıza en iyiyi sunma hedefimiz doğrultusunda yolcu memnuniyetini yüzde 100'e çıkarmak için tüm ekip çalışmaya devam ediyoruz.

TCDD TAŞIMACILIK 8 YAŞINDA

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 8. yaşını kutladığına da değinerek, şunları kaydetti: