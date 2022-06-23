Deniz salyangozu ihracatı kazandırmaya devam ediyor

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat ürünleri arasında yer alan deniz salyangozu ihracatı yılın ilk 5 ayında 1,1 milyon dolar kazanç sağladı.

Deniz salyangozunun Türkiye'de tüketimi yok ancak ihracatta ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın 5 ayında 223 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Verilen bilgilere göre, Türkiye'den, Ocak-Mayıs 2022 döneminde 4 ülkeye 1 milyon 117 bin 820 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

En fazla deniz salyangozu Güney Kore Cumhuriyeti'ne gerçekleşti

Gürdoğan, 4 ülkeye yapılan ihracatta Güney Kore Cumhuriyeti'nin başı çektiğini ifade etti.

Gürdoğan, Güney Kore Cumhuriyeti'ne 458 bin 818 dolarlık deniz salyangozu satıldığını belirterek "Güney Kore Cumhuriyeti'ni 302 bin 70 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 287 bin 950 dolarla Tayvan ve 68 bin 982 dolarla Japonya takip etti." dedi.

"Karadeniz'in deniz salyangozu ihracatında önemli bir potansiyel var"

Söz konusu dönemde Karadeniz'den de Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore Cumhuriyeti'ne toplam 528 bin 768 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, Karadeniz'in deniz salyangozu ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Avlanma yasağında düzenleme talebi

Deniz salyangozunda avlanma yasağı olduğunu da belirten Gürdoğan, avlanma yasağına yönelik yapılabilecek düzenlemelerle ihracatının daha da üst noktaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.