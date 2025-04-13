Denizlerde av yasağı başlıyor! Uymayanlara 170 bin liraya kadar ceza

DHA

Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor.

İzmir'de 2024-2025 sezonunda yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı hareket edelere toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uygulandığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yasak süresince olabilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesileceğini belirtti.

Kent, sahip olduğu 629 kilometrelik uzun kıyı şeridi, 30 balıkçı barınağı, 1.738 balıkçı teknesi ile Türkiye'nin en önemli deniz ürünleri avcılığı merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

EGE DENİZİ'NDE AV YASAĞI 15 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla Ege Denizi'nde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar sürecek. Balıkçılar av yasağı süresince kıyıya demirledikleri teknelerini onararak yeni sezona hazırlık yapacak.

HAMSİDEKİ KOTA TEKRARLANABİLİR

2024-2025 sezonunda İzmir'de hamsi, sardalya, istavrit, tirsi balığı başta olmak üzere toplam 10 bin tonun üzerinde su ürünleri avcılığı yapıldığını dile getiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ege Bölgesi'nde ağırlıklı olarak sardalya avcılığı yapılıyor, bölgede de dönem içinde 4 bin ton civarında hamsi avcılığı yapıldı. Sürdürülebilir bir avcılığın olması için bu sene kota uygulamasına hamsi ile başladık. Önümüzdeki süreçte türlerdeki denizdeki popülasyona bağlı olarak aynı şekilde kotalar gelebilir.” dedi.

“3 MİLYONUN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK”

İzmir'de su ürünleri avcılığı denetiminin 30 karaya çıkış noktasında yapıldığını ifade eden Şahin, "Bu noktalarda özellikle kotaya tabi olan ürünlerin kontrollerini yapıyoruz. Bu sezonda 1.500 civarında balıkçı gemisinin denetimi gerçekleşti. Bunun yanı sıra hal ve mezat gibi balıkla ilgili her alanın denetimini yapıyoruz. İlimizde avcılığı yapılıp başka illere gidecek ürünlerle alakalı nakil belgelerini düzenliyoruz. Bu sezonda 250 civarında usule aykırı işlem yapıldığı için tutanaklar tutuldu. Toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uyguladık. 23 ton civarında balığa da el konuldu" diye konuştu.

İHLALLERE 5 BİN 600 LİRADAN 170 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını dile getiren Mustafa Şahin, "Yasak dönemde avcılık yapılmasının önüne geçilebilmesi için çalışıyoruz. Türkiye'deki en iyi su ürünleri kontrol teknelerden bir tanesi İzmir'de Reis Bey ile denetimleri yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BALIKÇILAR AV SEZONUNA KADAR AĞLARININ BAKIMINI YAPACAK”

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy ise şu ifadeleri kullandı: