Denizli’de ekmek fiyatı 15 TL oldu

Denizli’de ekmek fiyatları yeniden belirlenerek, yüzde 20 artırıldı.

Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya çıktı.

Zam, kent merkezinde 1 Eylül’de, uygulanacak.

Bazı ilçelerde ise zamlı fiyat bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

1 EYLÜL'DE UYGULAMADA

Zam genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek olsa da bazı ilçelerde karar bugünden itibaren geçerli oldu.

Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik artışı açıkladı. Buna göre 200 gram ekmek kent merkezinde 1 Eylül’den itibaren 15 TL’den satılacak.