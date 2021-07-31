Denizli’de izinsiz drone kullananlara 20 bin lira ceza

Denizli'de halk, Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamındaki izinsiz drone kullananlara 1.000 ila 20 bin lira arasında idari para cezası uygulaması hakkında uyarıldı.

Denizli Valiliği izinsiz drone kullanmakla ilgili cezaları hatırlattı.

Valilik, Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetlerini içeren "Türk Sivil Havacılık Kanunu" kapsamında izinsiz drone kullananlara 1.000 ile 20 bin lira arasında idari para cezası yaptırımı uygulanacağı açıklandı.

DENİZLİ VALİLİĞİ GENELGE YAYINLADI

Denizli Valiliği tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan karar ise şöyle; “Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamında; hava araçlarının uyacağı usul ve esaslar, Denizli Valiliğinin 2019/01 sayılı genelgesiyle belirlenerek, resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

TÜM İHA UÇUŞLARI İÇİN İZİN ALINACAK

Genelge kapsamında ilimiz genelinde uçuşa kısıtlanan alanlar belirlenmiş ve tüm İHA uçuşlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerektiği belirtilmiştir.

1.000 VE 20 BİN LİRA ARASINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Genelgede belirtilen kurallara uymayanlara ve izinsiz uçuş yapanlara Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden, 1.000 lira ile 20 bin lira arasında idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır.

İNTERNET SİTESİNDEN İZİN İÇİN BAŞVURULABİLİR

İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanan vatandaşlarımızın, mağdur olmamaları için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ‘www.iha.shgm.gov.tr’ adresinden kayıt oluşturmaları ve uçuş yapmak için ‘uçuş izin belgesini’ almaları ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.”