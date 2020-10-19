Denizlili üretici taze cennet hurmasını satmakta zorlanınca, kurutup ihracat pazarına girdi

Denizli'de, taze olarak pazarlamakta zorlandıkları cennet hurmasına kurutarak katma değer katan üreticiler, bu yöntemle yurt dışı pazarını artırmayı hedefliyor.

Denizli'de Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri başta olmak üzere bölgede, 10 yıl önce ekimi başlayan ve 7 bin 100 dekar alanda 10 bin 200 ton üretimi yapılan cennet hurmasında hasat başladı.

Meyveyi taze olarak pazarlamakta sıkıntı yaşayan Honazlı üreticiler, ürünlerini geliştirerek, kendilerine yeni bir pazar bulmanın sevincini yaşıyor.

TOPLANAN ÜRÜN SOYULARAK SAPLARA ASILIYOR

Bahçeden imece usulü toplanan meyveler, daha sonra kadınların elleriyle soyulup seralarda yukarıdan aşağıya doğru saplarından aparatlarla tellere asılıyor.

Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler VİDEO

YAŞ HURMANIN KİLOSU 3.5 LİRA, KURUTULMUŞ HURMANIN KİLOSU 30 LİRA

Hurmalar, yaklaşık 15-20 günde kuruyor ve 5-6 kilogram yaş meyveden 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor. Yaşken kilogramı 3.5 liradan satılan cennet hurmasının kurusunun kilogramı ise 30 liradan alıcı buluyor.

"BU YIL İHRACATI 10 ÜLKEYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, Honaz'da hasat edilen cennet hurmasının Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşıladığını anlatarak, "Geçen yıl 12 bin ton civarında bir rekolte oldu. Bu yıl mevsimsel değişiklikler nedeniyle 10 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 2.5 liradan satılan ürün bu sezon 3-3.5 liradan satışa çıkacak. Üretici yaş olarak satışta zorlanınca cennet elmasını kurutup 30 liradan satışa çıkartacak. Çiftçimiz bahçeden topladığı cennet elmasının yüzde 30'una yakınını kurutup satıyor. " diye konuştu.

KURU CENNET HURMASI YURT DIŞINDA BOY GÖSTERİYOR

Üreticinin hasattan ve satıştan memnun olduğunu ifade eden Yelek, kuru cennet hurmasında yurt dışında yeni yeni boy göstermeye başladıklarını dile getirdi.

Geçen yıl ilk ihracatlarını Almanya, İngiltere ve Dubai'ye gerçekleştirdiklerini anımsatan Yelek, "Ürünümüz gönderdiğimiz ülkelerde çok beğenildi. Bu yıl ihracatı 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz, çünkü cennet hurması kurusunun çok beğenildiğini düşünüyoruz." şeklinde açıklama yaptı.