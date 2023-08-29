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Deprem bölgesindeki 3 ilde tarımsal kalkınma projelerine hibe desteği artırıldı Abone Olun

Deprem bölgesindeki 3 ilde tarımsal kalkınma projelerine hibe desteği artırıldı Tarımsal ve kırsal kalkınmayı geliştirmek için ortaya atılan projeler devletçe destekleniyor. Kahramanmaraş merkezli depremde hasar alan üç ilde ise bu desteklerin miktarının artırılmasına karar verildi.

AA Deprem bölgesindeki 3 ilde IPARD projelerine verilen hibe desteği artırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesi içinde bulunan Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da IPARD projelerine hibe desteğinin 710 milyon liraya yükseltileceğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki IPARD projelerine sağlanan hibe artışına ilişkin değerlendirmede bulunarak şu bilgiyi paylaştı: 6 Şubat depremlerinden etkilenen, IPARD projelerinin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerimizde yatırım süreci devam eden projelere ilave hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 710 milyon liraya çıkartıldı 207 projenin 490 milyon lira olan toplam hibe desteği 710 milyon liraya yükseltilecek.

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