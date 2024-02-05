Deprem bölgesindeki atıl araziler tarıma kazandırılıyor Deprem bölgesindeki atıl tarım arazilerini etkinleştirmek için 127 milyon lira harcandı. Planlanan proje ile tarım arazilerinin kullanımı etkinleştirilecek. Aynı amaç doğrultusunda 2024'te de 200 milyon liralık bütçe ayrıldı.

AA

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden 11 ildeki tarım arazileri ve üreticileri de olumsuz etkilendi.

Bu bölgede atıl arazilerin etkinleştirilmesi ve tarımda sürekliliğin artırılması amaçlanıyor.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ile işlenmeyen veya nadasa bırakılan araziler bitkisel üretime kazandırılması için karar alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde kullanılmayan tarım arazilerinin etkinleştirilmesi için geçen yıl yaklaşık 127 milyon 413 bin lira ödenek sağladı.

İllere ve ürünlere göre tarıma sağlanan ödenek

Bu kapsamda; Adana'da ayçiçeği, soya, kuru fasulye, nohut, turunçgil ürünleri için 14 milyon 308 bin lira, Adıyaman'da ayçiçeği, kırmızı mercimek, nohut, buğday, kavun, karpuz, domates, biber ve patlıcan için 13 milyon 76 bin lira, Diyarbakır'da karpuz, kavun, çeltik ve kırmızı mercimek için 9 milyon 194 bin lira ödenek kullanıldı.

Elazığ'da kuru fasulye, nohut, buğday, mercimek, safran için 8 milyon 987 bin lira, Gaziantep'te sorgum otu, yer fıstığı, kırmızı mercimek, sumak, domates, biber, patlıcan ve hıyar için 7 milyon 585 lira, Kilis'te arpa, kırmızı mercimek, buğday ve sebze için 9 milyon 49 bin lira, Malatya'da kuru fasulye, nohut, buğday, arpa, ayçiçeği, alıç aşılama ve sebze için 11 milyon 188 bin lira, Osmaniye'de asma fidanı, ayçiçeği, soya, zeytin ve sebze için 2 milyon 555 bin lira ve Şanlıurfa'da kırmızı mercimek için 24 milyon 18 bin lira ödenek tahsis edildi.

Depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay'da ayçiçeği, domates, biber ve patlıcan için 3 milyon 597 bin lira ve Kahramanmaraş'ta nohut, ayçiçeği, soya, yem bezelyesi, kırmızı mercimek, domates, biber, patlıcan ve hıyar için 23 milyon 857 bin lira ödenek sağlandı.

2023'te sağlanan ödenek: 127 milyon 413 bin lira

Böylece BÜGEM tarafından, depremlerden etkilenen 11 ilde 2023'te kullanılmak üzere yaklaşık 127 milyon 413 bin lira ödenek gönderildi.

Üretimin kesintisiz olması için tedbir alındı

Bölgedeki illerde ağırlıklı olarak bulunan kayısı, zeytin, Antep fıstığı ve turunçgil bahçelerinde bahar döneminde aşı, budama, çapalama, gübreleme, ilaçlama gibi yapılması gereken uygulamalara yönelik de Bakanlık birimleriyle üretici birlikleri ve kooperatifler arasında koordinasyon sağlanarak, üretimin kesintisiz devamına yönelik gerekli tedbirler alındı.

Bu yıl projelere 200 milyon lira bütçe ayrıldı

Bu yıl söz konusu illerde atıl arazilerin tarıma kazandırılması için 200 milyon lira ayrıldı.

Bu bütçeyle tarla bitkileri için 503 bin dekar alanda ve sebze üretimi için 6 bin dekar alanda ekim dikim yapılarak boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazilerin bitkisel üretime kazandırılması, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)