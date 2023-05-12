Deprem bölgesindeki girişimlere verilen hibe desteği artırıldı! 375 bin lira 750 bin liraya yükseldi Kahramanmaraşlı depremlerden sonra etkilenen 11 ilin oluşturduğu bölgedeki ekonomiye can vermek için KOSGEB devreye girdi. Yeni alınan karara göre KOSGEB, deprem bölgesindeki girişimcilere geri ödemesiz desteklerinin limitlerini artırdı.

AA

KOSGEB, girişimcilere verdiği desteklerle ekonomideki yeni kuruluşların piyasada tutunmasına ve istihdamın artmasına hizmet ediyor.

Kurum, verdiği desteklerle girişimlerin ilk kurulumundaki masrafları karşılıyor. Verdiği kredinin bir kısmı hibe şeklinde, kalanı ise belirli bir süre geri ödemesiz oluyor.

KOBGEB, şimdi de deprem bölgesindeki girişimcilere geri ödemesiz vereceği desteklerin limitini artırdığını açıkladı.

KOSGEB'den depreme özel destek

KOSGEB, deprem bölgesindeki işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi için "geleneksel ve ileri girişimcilik" adı altında sağladığı desteklerin limitini yükseltti.

65 bin lira destek 130 bin liraya çıktı

KOSGEB, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin lira olarak verdiği desteği deprem bölgesi için 130 bin liraya çıkardı.

375 bin lira olan destek 750 bin liraya yükseldi

Başkanlık, İleri Girişimci Destek Programı adı altında 375 bin lira olarak verdiği desteği de deprem bölgesi için 750 bin liraya yükseltti.

Hasar gören işletmelere verilecek

Desteklerden, resmi kurumlarca iş yerleri, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya tamamen yıkılmış olarak belirlenen işletmeler yararlanacak.

Bu işletmeler, daha önceden KOSGEB desteklerinden faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Geleneksel girişimcilere 130 bin TL

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

İstihdam için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar işletmeler söz konusu desteği kullanabilecek.

İleri girişimcilere 750 bin TL

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimciler de toplamda 750 bin liraya kadar geri ödemesiz destekten yararlanabilecek.

Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 600 bin, sağlayacağı istihdam için 100 bin, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu için 20 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar destek verilecek.

KOSGEB'in deprem bölgesi için verdiği diğer destekler

Depremin hemen ardından bölgedeki işletmelerin 2023 yılı borçlarıyla afette yaşamını yitiren işletmecilerin tüm borçlarını silme kararı alan KOSGEB, Acil Destek Kredisi Programı ile işletmelerin ölçeklerine ve hasar durumlarına bakarak 1,5 milyon liraya kadar finansman imkanı sağlamıştı.

Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile KOBİ'lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği başlatırken işletmelere, konteyner başına 30 bin lira olan destekten 10 konteynere kadar yararlanma hakkı getirdi.

Bunun yanı sıra 75 bin liralık Afet Dönemi İşletme Desteğini başlatarak işletmelerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasını hedefledi.