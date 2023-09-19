Depremin vurduğu Malatya’da kayısı ihracatı hedefleri arttı Kayısı, Malatya için her zaman önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Malatya'dan ağustos ayında kayısı ihracatından 34 milyon dolar gelir elde edildi. Eylül ayında bu rakamın üzerine çıkılması hedefleniyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremden olumsuz etkilenen Malatya, yeniden imar çalışmalarını ve ekonomik faaliyetlerini devam ettiriyor.

Kentteki kuru kayısı ihracatı, yüz güldürüyor.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) verilerine göre, Malatya’da, ağustos ayında gerçekleştirilen 5 bin tonun üzerindeki kuru kayısı ihracatıyla 34 milyon dolar gelir elde edildi.

“Ağustostaki ihracatımız 5 ton oldu”

Depremin ortaya çıkardığı tüm olumsuzluklara rağmen ihracatta hedeflenen rakamlara ulaştıklarını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yürütülen çalışmaları şöyle aktardı:

Ağustos ayındaki kuru kayısı ihracatımızı miktar olarak geçtiğimiz yıllara göre korurken, gelirlerimizde ise önemli miktarda bir artış sağladık. Bu yıl ağustos ayında 5 bin tonun üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 34 milyon doların üstünde bir gelir elde ettik.

"8 aylık süreçte 44 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirildi"

Geçen yılın rakamlarına paralel olarak yılın ilk 8 ayına baktığımızda 44 bin tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek 250 milyon dolar civarında bir gelir elde edildi.

“Malatya dünya kuru kayısı ihracatındaki yerini koruyor”

Depremlere rağmen Malatya’nın bölge ve ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüğünü aktaran Özcan, şu bilgileri verdi:

Önümüzdeki 4 aylık süre içerisinde özellikle eylül ve aralık ayının sonuna kadar ihracatımızı koruyarak gelirimizi artırmayı planlıyoruz. Yıl sonunda da geçen yıl gerçekleşen ihracatı geçerek gelirimizi artırmayı hedefliyoruz. Eylül ayı bizim için önemli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)