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AA

Kahramanmaraş depreminin ardından evsiz ve dükkansız kalan vatandaşlar için yeni konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor.

İnşaatlar zemin etütlerinin yapıldığı yerlerde, depreme dayanıklı ve tasarruflu binalardan oluşuyor.

İnşaat sektörü de bölgenin imarına yönelik çalışmaların yapıldığı deprem bölgesinde gece-gündüz mesai veriyor.

2025 SONUNA KADAR 453 BİNE YAKIN BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANACAK

Depremden etkilenen 11 ilde bugüne kadar 201 bin 421 bağımsız bölümün teslimi tamamlandı ve 2025 sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümün dehe tamamlanacağının bilgisi verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SON TESLİM TARİHİ VE RAKAMLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Malatya'da Merkez Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne kalıcı deprem konutlarının teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN YARALARINI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ilde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelere teslim edildiğini söylerken şu mesajı verdi:

Yeni konutlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, her bir kardeşimizin hanesinde sağlıkla, huzurla oturmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz.

"İŞ YERİNİ AÇMAYAN TEK BİR DEPREMZEDE KARDEŞİMİZ KALMAYACAK"

İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hale getirinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz.

"2024'TE SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TAMAMLANDI"

Başkan Erdoğan, 2024 Kasım ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdikleri törenle 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatarak, "Söz verdiğimiz üzere 2024 yılı sonu itibariyle konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu yuvalarımızın her biri 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' idealimizin bir parçasıdır. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT YAPIM SÜRECİNE İLİŞKİN SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgilene göre;

11 ilide 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile inşa ve ihya çalışmaları sürüyor.

Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yeri hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Hak sahibi vatandaşlar için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başlandı.

Dün Hatay'da 13 bin 980, Adana'da 2 bin 945, Gaziantep'te 1.535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Adıyaman'da 6 bin 781, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1.921 ve Malatya'da 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 yuvamızı daha hak sahipleriyle buluşturuldu.

Böylece 11 ile toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelere teslim edildi.

2025 yılı sonunda Malatya'da 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edilecek.

Deprem bölgesinde ise 452 bin 983 bağımsız bölüm atandaşlara teslim edilecek.

Yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ildeki tüm vatandaşlar huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak.