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    Deutsche Bank: Almanya'da resesyon kaçınılmaz

    Bankanın CEO'su Sewing, durgunluk tehlikesine işaret etti. "Enflasyon yüksek kalırsa gerilim artar" diyen yetkili, ülkesinin Çin'e olan bağımlılığı konusunda uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 14:05
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    Deutsche Bank: Almanya'da resesyon kaçınılmaz

    Almanya'da ekonomide durgunluk söylentileri her geçen gün artıyor.

    Ülkenin en büyük bankası olan Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, bu tehlikeye dikkat çekildi.

    Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Almanya'da resesyonun (durgunluk) kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı ve ülkesinin Çin'e olan bağımlılığını hızla azaltması gerektiğini vurguladı.

    "Almanya'da durgunluğu önleyemeyeceğiz"

    Frankfurt'taki Handelsblatt Bankacılık Zirvesi'nde konuşan Sewing, "Almanya'da durgunluğu artık önleyemeyeceğiz. Yine de, merkez bankalarının hızlı ve kararlı davranması şartıyla, ekonomimizin bu durgunlukla iyi başa çıkacak kadar dayanıklı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "Enflasyon yüksek kalırsa gerilim artar"

    Sewing, "Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, gerilim ve sosyal çatışma potansiyeli o kadar büyük olur." dedi.

    Avrupa'nın en büyük ekonomisinin Çin ile olan ilişkilerine de değinen Alman yönetici, bağımlılık söz konusu olduğunda, "Çin ile nasıl başa çıkılacağı gibi garip bir soruyla da yüzleşmek zorunda kaldıklarını" söyledi.

    Deutsche Bank: Almanya da resesyon kaçınılmaz #1

    Deutsche Bank CEO'su: Çin, ekonomimizin 'temel taşı' oldu

    "Çin, Alman ekonomisinin 'temel taşı' haline geldi." diyen Sewing, artan Çin-ABD geriliminin, Almanya için önemli bir risk oluşturduğuna işaret etti.

    CNBC'nin aktardığına göre, Çin, Almanya'nın ihracatının yaklaşık yüzde 8'ini ve ithalatının yüzde 12'sini oluşturuyor.

    Deutsche Bank: Almanya da resesyon kaçınılmaz #2


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