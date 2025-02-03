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AA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde, çevredeki 11 il olumsuz etkilenmişti.

Adıyaman'da Tanrıverdi Ailesi'nin de depremde hayvanları telef olmuştu. Depremde 3 ahırları çöktü, maddi ve manevi büyük hasar aldılar.

Aile, hayvanlarına devlet desteğiyle tekrar kavuştu.

Adıyaman merkeze bağlı Durukaynak köyünde yaşayan Tanrıverdi Ailesi'nin, depremde ahırlarının yıkılması sonucu 7 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanı telef oldu.

7 BÜYÜKBAŞ VE 40 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, tek geçim kaynağı hayvancılık olan Tanrıverdi Ailesi'ne 7 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvan hediye etti.

GEÇİM KAYNAKLARI HAYVANCILIK

Bu destekle yeniden hayvancılığa başlayarak hayata tutunan aile, besicilikten elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

"HAYATA YENİDEN BAĞLANDIK"

Devletin desteğiyle hayata yeniden bağlandıklarını belirten Ali Tanrıverdi, şöyle konuştu:

Kaybettiğimiz hayvanlara karşılık devlet sağ olsun birebir sayısında geri verdi bize. Annem babam ve ben bu işi yapıyoruz, geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Biz aile olarak hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu işimizi severek yapıyoruz. Hayvanlarımızın sayısı gittikçe çoğalıyor. Devletimiz bize yem konusunda da destek oldu, devletin bütün kademelerinden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular.

“DEVLET SAĞ OLSUN BİZE HAYVANLARIMIZI GERİ VERDİ”

Anne Hanım Tanrıverdi de depremin ardından dışarı çıktığında 3 ahırın yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadığını aktardı. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Hanım Tanrıverdi, şöyle konuştu: