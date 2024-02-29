Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den ekonomi üzerinden yapılan algıya yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir paylaşım yaparak, "seçimden sonra ekonomide yaşanacaklar" açıklamalarına itibar edilmemesini istedi.

ensonhaber.com

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan ve kamuoyunu yanıltan bildirimlerle açıklamalara ışık tutmaya devam ediyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, seçimden sonra ekonomide yaşanacaklar başlığı ile yapılan spekülatif açıklamalar hakkında açıklama yapıldı.

“İtibar etmeyiniz”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar” iddiası ile yapılan paylaşımlara yönelik “itibar etmeyiniz” şeklinde açıklama yaparak şu değerlendirmede bulundu:

Bazı sosyal medya hesaplarından, 'seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar' iddiasıyla paylaşılan iddialar doğru değildir.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların iddia edilen konulara ilişkin herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.

"Seçim sürecinde piyasalar manipüle ediliyor"