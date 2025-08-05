Abdulkadir Uraloğlu: 'Fortune 500 Türkiye' listesinde DHMİ 46. sırada

"Fortune 500 Türkiye" listesinde Türkiye'nin en büyük şirketleri sıralanıyor.

DHMİ Genel Müdürlüğü de bu listede 46. sırada yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "DHMİ Genel Müdürlüğü, 'Fortune 500 Türkiye' listesinde 46'ncı sırada yer alarak Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadesini kullandı.

"HAVACILIĞININ GÜCÜ ORTAYA KOYULDU"

Türk havacılığının başarısına dikkati çeken Uraloğlu, "DHMİ Genel Müdürlüğü 65,8 milyar liralık net satışı ve yüzde 43,5'lik büyüme oranıyla 'Fortune 500 Türkiye' listesinde 46'ncı sırada yer alarak Türk havacılığının ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarı, havacılığımızın altyapı gücünü ve operasyonel kapasitesini net bir şekilde ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

Bakan Uraloğlu, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında sunulan güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmetlerin sektörün istikrarlı yükselişinde büyük rol oynadığına işaret ederek, yolcu ve uçuş trafiğinin sürekli artmasının sektörün ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KONUMU DAHA DA GÜÇLENDİ"

Modern altyapı, etkin hava trafik yönetimi ve sunulan kaliteli hizmetlerle Türkiye'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da güçlendirdiklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti: