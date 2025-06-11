Dijital oyun dünyasında Türk tarihi ve mitolojisinin izleri sürülüyor

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Bilgisayar oyunlarında konu olarak son dönemde, kültürel ve manevi değerlerin dijital dünyada aktarımı ele alınıyor.

Türk tarihi ve mitolojisinden esinlenen üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunları, çeşitli platformlarda erişime sunuluyor.

Bazı oyunlar, 13. yüzyıl Anadolu’sunda, Kayı Obası’nın Moğollara karşı verdiği mücadeleyi merkeze alıyor.

Oyuncular esrarengiz tarikatlar, mitolojik sırlar ve efsanevi yaratıklarla dolu yarı-açık bir dünyada maceraya davet ediliyor.

KEŞİF, ÜRETİM VE OBA KURMA GİBİ ÖĞELER ÜZERİNE KURULU

"Ertuğrul" gibi Türk büyüklerinin isimlerinde yola çıkarak oynanabilen oyunlarda; savaş, keşif, üretim ve oba kurma gibi birçok mekanik bir araya geliyor.

Zaman zaman Türk mitolojisinden beslenen rüya sekansları ise anlatılara derinlik katıyor.

KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERLERİN DİJİTAL DÜNYADA AKTARIMI

Oyun yapımcıları, oyunları yalnızca bir eğlence aracı değil aynı zamanda kültürel ve manevi değerlerin dijital dünyada aktarımı olarak tanımlıyor.

OYUNLARIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

-Yarı açık dünya keşfi

-Dinamik savaş ve üretim sistemi

-Farklı karakterlerle oynanabilirlik

-Mitolojiyle harmanlanmış hikaye anlatımı

-Oba kurma ve geliştirme mekaniği