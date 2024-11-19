Abdulkadir Uraloğlu: Dijital ve sürdürülebilir orta koridorun yol haritası Bakü'de çizilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) katılacak.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konferans kapsamında, 20 Kasım tarihinde “Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi” Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı ile “Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı” konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak.

Konferans kapsamında iki üst düzey toplantı gerçekleştirecek olan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, toplantıda yapılacak çalışmalar değinerek, “Türkiye’nin ulaştırma ve altyapı alanında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini COP29’da dünya sahnesine taşıyacağız. Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşacak ve uluslararası iş birliklerini değerlendireceğiz.” dedi.

“COP29 YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR”

Bakan Uraloğlu, Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’nda şehir içi ulaşımda çevre dostu altyapı projelerinin ele alınacağını belirterek “Toplantıda, elektrikli araç altyapısından doğa temelli çözümlere, akıllı ulaşım sistemlerinden karbon emisyonlarının azaltılmasına kadar birçok konuyu masaya yatıracağız. Daha yaşanabilir şehirler ve daha yeşil bir dünya için şehir içi ulaşımda dönüşüm kaçınılmazdır. COP29 bu konuda yeni iş birlikleri için bir dönüm noktası olacaktır.” açıklamasında bulundu.

"ULAŞIM KORİDORLARININ DİJİTALLEŞMESİ İÇİN ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi toplantısına da katılacak olan Uraloğlu, şöyle konuştu.

Ulaşım koridorlarının dijitalleşmesi, küresel transit ağlarını güçlendirme, karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletme ulaşım modları ve tedarik zincirlerinde direnci artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir, dirençli ve dijitalize edilmiş koridorların başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve işletilmesi için gerekli olan standartlar, düzenlemeler ve iş birliği çerçeveleri konusunda uyum sağlamak için ülkeler arasında yakın iş birliği zorunludur.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DİRENÇLİ ULAŞIMI TEŞVİK EDİLECEK

Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi toplantısında Orta Koridor ve ötesinde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi ilerletmek için yapılan son çalışmalar ve gelecekteki girişimleri ele alacaklarını kaydeden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sürdürülebilir ve dirençli ulaşımı teşvik etmek, sınır geçiş süreçlerini iyileştirmek ve böylece Orta Koridor boyunca bağlantının verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla artırılmış bölgesel iş birliği yoluyla gerçekleştirilecektir.

TOPLANTIYA BAKANLAR DÜZEYİNDE KATILIM SAĞLANACAK

Azerbaycan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya; Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Amerika, İngiltere, İtalya, Kanada, Kazakistan gibi ülkelerden bakanlar düzeyinde katılım sağlanacak. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) ile Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) gibi uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de hazır bulunacağı toplantılara Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi finans kuruluşları da katılacak.