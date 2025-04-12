Dilovası'nda doğalgaza geçişte ücretsiz destek

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen yeni projeyle, Dilovası’nda katı yakıttan doğalgaza geçiş yapmak isteyen dar gelirli hanelere doğalgaz ekipmanları ve kurulum desteği sağlanacak.

Bu projeyle, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları hedeflenirken, aynı zamanda kömür tüketiminin azaltılması, hava kirliliğinin engellenmesi ve karbon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, başvurularını 30 Nisan'a kadar Dilovası Sosyal İletişim Merkezi veya Dilovası Belediyesi Hizmet Binası’na yapmaları gerekecek.

"DOĞALGAZ KULLANIMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Bakanlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte başlattığımız dönüşüm kampanyası ile kömür kullanımını azaltmayı ve doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın doğalgaza geçişini kolaylaştırıyor, çevremizi koruyarak insan sağlığını güvence altına almak adına önemli bir adım atıyoruz. Dilovası'nı daha temiz bir hale getirmek için hep birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

Projede, belirlenen hanelere teknik ekibin yaptığı tespitler doğrultusunda kombi, doğalgaz sobası ve petek gibi ekipmanlar kurulacak ve montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Bu hizmetten yararlanacak vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvurulan konutun sahibi olmak,

Konutun mesken niteliğinde olması,

Hane gelirinin, 2 asgari ücreti geçmemesi,

Kentsel dönüşüm bölgesinde olmaması,

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.