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İHA

Artan sıfır lastik fiyatları sürücülerin bütçesini zorluyor.

Son dönemlerde artan lastik fiyatları sürücüleri çıkma lastiğe yönlendirdi.

Diyarbakır’da lastik ustası Şehmus Kayalı, işlerin yoğunlaştığını ve sıfır lastik alamayanların çıkma lastiğe yöneldiğini anlattı.

İkinci el diye tabir edilen lastikler bütçe sıkıntısı yaşayanların tercihi oldu.

"AZ KULLANILMAŞ ÇIKMA LASTİKLERİN ÖMRÜ 30 BİN KİLOMETRE"

Diyarbakır’da 18 yıldır lastik ustalığı yapan Şehmus Kayalı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların hem sıfır hem de ikinci el çıkma lastik alımında büyük zorluk yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

Az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastiklere çıkma lastik deniyor. Çıkma lastiklerin kullanım ömrü 30 bin kilometre civarıdır. Sıfırın standartlarına hemen hemen yakındır.

"SIFIR LASTİKLER, NORMAL ÖMRÜNDEN UZUN KULLANILIYOR"

Sıfır lastik ömrü 40 bin kilometredir ama birçok insanımız riski göze alarak 70, 80 bin kilometreye kadar kullanmaktadır.

SIFIR VE ÇIKMA LASTİK ARASINDAKİ FARK

Kayalı, sıfır lastik ve çıkma lastik arasındaki farkları sıraladı. Kayalı, "Sıfır lastik ile çıkma lastik arasındaki fark, sıfır lastiğin ömrü 40 bin kilometre ise çıkma lastiğin ömrü 30 bindir." diye konuştu.

İKİCİ EL LASTİK ALACAKLARA ÖNERİ

İkinci el lastik alınca nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da vatandaşı uyaran Kayalı, "İkinci el lastik aldığınızda yanaklarına ve tarihlerine bakın" ifadelerini kullandı.