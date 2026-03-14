Diyarbakır'daki petrol arama sahası genişletilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki petrol arama sahasının genişletilmesine karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ARAMA RUHSAT SAHASINA EK YAPILDI

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu 10 bin 243 hektarlık AR/TPO/K/L46-d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına 44 bin 851 hektarlık L46-d1, d2 ve d3 paftaları ilave edildi.

MEVCUT RUHSATLARIN SÜRESİ UZATILACAK

Ayrıca TPAO, sahip olduğu bazı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin uzatılması için de başvuruda bulundu.

Buna göre, AR/TPO/K/F18-d3 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren, AR/TPO/K/F17-a pafta no'lu ruhsatın 21 Mayıs 2026'dan itibaren ve AR/TPO/K/F19-b1, b4 pafta no'lu petrol arama ruhsatının 24 Kasım 2026'dan itibaren ikişer yıl uzatılması için başvuru yapıldı.

ADIYAMAN'DA PETROL ARAMA RUHSAT SAHASI İÇİN KAMULAŞTIRMA

TPAO, ayrıca Adıyaman'da yer alan AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Boyalı-3 kuyusunun lokasyon yolu için gerekli olan bazı taşınmazların kamulaştırılması amacıyla 4 Şubat 2026 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.

PETROL FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ

İsrail’in ABD desteğiyle İran’a yönelik saldırılarının başladığı dönemde petrol fiyatı hızlı şekilde yükseldi.

Saldırıdan hemen önce Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 72,48 dolardı. Savaşın ilk günlerinde petrol fiyatı 90-100 dolar bandına çıktı. Çatışmanın yoğunlaştığı günlerde petrol 100 doların üzerine çıkarak 108-119 dolar aralığına kadar yükseldi.

Brent petrolün varili bugün ise düne göre, yüzde 2,67 artışla 103,14 dolardan işlem görüyor.