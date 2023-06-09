Diyarbakır'da hasat devam ediyor! Çiftçi tarihi rekolte bekliyor Diyarbakır’da hububatta hasat dönemi bugüne kadar görülmemiş bir bereketle sezonu açtı.

İHA

Diyarbakır’da hububatta hasat dönemi tarihi verimle başladı.

Stratejik öneme sahip buğday ve arpanın hasadına Diyarbakır'da devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buğday ve arpa için açıkladığı taban fiyat çiftçiyi memnun ederken, bu sene tarlalarda rekolte seviyesi zirve noktaya ulaştı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da, birçok ürünün ham maddelerinden buğday için biçerdöverler Sur ilçesindeki tarlalarda çalışmaya devam ediyor.

Her dönüm başına ortalama 850 kilogram verim sağlanıyor

Her dönüm başına ortalama 850 kilogram verim elde ettiklerini dile getiren Mermer Mahallesi'ndeki çiftçi Özkan Yıldırım, kırkikindi yağmurlarıyla çiftçinin yüzünün güldüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

Bu senenin hasat dönemine girmiş bulunmaktayız. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Maşallah bu yıl bereketli görülüyor. Diyarbakır'da bu sene tarihi verim aldık. Kırkikindi yağmurlarını maşallah Mayıs sonuna kadar aldık. Bu yağışlar bizi bayağı sevindirdi. Çiftçilerimizin yüzü bu sene güldü. Arpalarda dekar başına 750 kilogramlık verim almaktayız. Hasat sırası buğdaylara geldi. Birkaç güne kadar biter.

"Ekili olan tarlalarda yangın çıkmaması için bazı noktalara itfaiye bırakırsa çok iyi olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday için ton başına açıkladığı 8 bin 250 lira fiyatı uygun bulduklarını dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat fiyatını olumlu buluyoruz. Bu konuda kendisine çok teşekkür ederiz. Açıklanan buğdayda ton başına 8 bin 250 TL fiyatı gayet uygundur. Buna istinaden verimimizde de bu sene geçmiş senelere göre çok iyi durumdadır. Geçmiş senelerde her bir dekara 350-500 kilogram arasıyken bu sene nadas yerlerde nerden bakarsan dekar başına 850 kilogram verim bekliyoruz. Bazı yerlerde biçim yaparken aldığımız bilgilere göre ortalama 750 kilogram olması için Tarım İl Müdürlüğümüz saha çalışması yapabilir. Diyarbakır Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz sıcak havalarda ekili olan tarlalarda yangın çıkmaması için bazı noktalara itfaiye bırakırsa çok iyi olur. Hiç olmazsa milli servetimizdir. Herhangi bir kaybımız olmadan ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"Doluya rağmen verim iyi"

Son haftalarda Diyarbakır'da dolu yağışlarının olmasıyla birlikte zarar gören ekinlerin de olduğunu ifade eden Çiftçi Mustafa Güzel, buna rağmen verimlerin iyi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: