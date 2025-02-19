Doğu Karadeniz için tarımda ve turizmde atılım adımları

AA

Yeni Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı ile bölge illeri, tarım ve turizm alanlarında yenilenecek.

Organik arıcılık desteklenecek, spordan gastronomiye, sağlık turizminden agro turizme kadar çeşitli alanlarda atılım için yeni adımlar atılacak.

YENİ PROJE CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yeni DOKAP Eylem Planı cuma günü, Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) üyesi bakanların katıldığı programla kamuoyuyla paylaşılacak.

11 İLİ KAPSIYOR

Planla, DOKAP kapsamındaki Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya ve Çorum'da yerel dinamikler ve potansiyel harekete geçirilecek.

Bölgedeki yapısal dönüşümü hızlandıracak projelere öncelik verilecek.

Yapılacak çalışmalarla tarımsal üretimde artış ve katma değerin yükseltilmesi, öncelikli görülen sektörlerde ekonomik büyüme ile beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

REKABET GÜCÜ YÜKSEK TARIM OLGUSU

DOKAP bölgesinin ana geçim kaynağı olan tarımda, rekabet gücü yüksek tarım olgusunun geliştirilebilmesi için altyapı iyileştirilecek ve modern teknolojiler yaygınlaştırılacak.

PAZAR ODAKLI ÜRETİM TEŞVİK EDİLECEK

Bölgenin tarımsal potansiyeli değerlendirilerek, pazar odaklı üretim teşvik edilecek. Üreticilerin, doğayla dost sertifikalı üretime yönelmeleri için destek verilecek.

BAL VE ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Bal ve arı ürünlerinin üretim, işleme ve paketleme tesisleri, temel petek ve arı yemi üretimi, bal ve arı ürünlerinde verim artışına yönelik ana arı üretim işletmeleri ve uygun alanlarda organik arıcılık desteklenecek alanlardan biri olacak.

KIRSAL VE AGRO TURİZM ÇALIŞMALARI

Bölgenin sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel mirasın turizm açısından potansiyelini geliştirmek için tanıtım stratejisine ağırlık verilecek. Yerel turizmin geliştirilmesi için potansiyeli bulunan doğa, kültür, spor, gastronomi, sağlık, eko-turizm, kırsal ve agro turizme yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

YEŞİL YOL PROJESİ

Yeşil Yol Projesi kapsamında, bölgedeki önemli turizm destinasyonlarına ulaşım sağlanan güzergahlarda altyapı ve üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Sanayi ekosistemini güçlendirilecek çalışmalara imza atılacak.