Doğu Karadeniz'in fındık ihracatı 2023'te 1 milyar doları aştı Fındık üretiminin yoğunlaştığı Doğu Karadeniz'den geçen yıl yapılan ihracatın boyutları paylaşıldı.

AA

Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalar, 2023'te 1 milyar 20 milyon 904 bin dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölgeden geçen yıl 156 bin 171 ton fındık ihraç edildi.

İhracat, önceki yıla oranla miktarda yüzde 14 azalırken, gelirde yüzde 4 arttı.

İhracat en fazla Almanya, İtalya ve Fransa'ya

Doğu Karadeniz'den fındık ve mamulleri sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği 3 ülke Almanya, İtalya ve Fransa oldu.

Bölgeden geçen yıl Almanya'ya 237 milyon 858 bin dolar, İtalya'ya 214 milyon 469 bin dolar ve Fransa'ya 67 milyon 964 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında yeni pazarlar

Önceki yıldan farklı Bahreyn, Arjantin, Türkmenistan, Senegal, Özbekistan, Kosta Rika, Mauritius ve Venezuela'ya da geçen yıl fındık satıldı.

"Fındık net döviz girdisi sağlıyor"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındığın ülkeye net döviz girdisi sağlayan en önemli tarımsal ürünlerden olduğunu söyledi.

"Çikolata firmaları Almanya'da olduğu için ihracat da oraya"

Cirav, küresel boyutta faaliyet gösteren çikolata firmalarının çoğunlukla Avrupa'da faaliyet göstermelerine bağlı fındık ihracatının da oraya yoğunlaştığına dikkati çekerek, "Son yıllarda başta Çin olmak üzere nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerde de tüketim alışkanlıkların artmasıyla alternatif ülkeler oluştu." dedi.

Üretici 2024 fındık ihracatından umutlu

Yeni ihracat pazarlarına yönelik alım ve ticaret heyeti programlarına ağırlık verileceğine işaret eden Cirav, fındık ihracatının 2024'te güzel rakamlara ulaşacağına inandıklarını vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)