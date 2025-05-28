Doğum yardımı ödemeleri başladı

Haber Merkezi

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından doğum yardımları tutarında da artışa gidildi.

8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla doğum yardımı ödemeleri için başvurular alınmaya başladı.

Yeni doğum yapan annelere belirlenen tutarlarda doğum yardımı ödemesi gerçekleştirilecek.

DOĞUM DESTEKLERİ

Bu kapsamda da 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1.500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek sağlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİ AÇIKLAMIŞTI

Diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı konuşmada doğum yardımı ödeme tarihi ve gününü açıkladı.

28 MAYIS'TA TOPLU ÖDEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl doğacak çocuklar için çocuk sayısına göre artan destek paketleri sunduklarını belirterek, doğum yardımı ödemelerinin de 28 Mayıs'ta toplu olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

1,2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Bu kapsamda 163 bin 295 haneye yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme yapılacak

Öte yandan doğum yardımı ödeme sorgulama ekranı, başvuru işlemlerini tamamlayanlar tarafından mercek altına alındı.