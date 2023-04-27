Dolar dalgalı seyrini sürdürüyor! Serbest piyasada fiyatlar

Türk Lirası'nı güçlendirmek için adımlar atılmaya devam ediliyor.
Küresel piyasalarda güçlenen dolar sınırlı yükselişlerle seyrine devam ederken, piyasalarda dalgalanmalar da sürüyor.
Dün doların satış fiyatı 19,4270 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5290 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarına bakıldığında dolar 19,4260 liradan, euro 21,4840 liradan güne başladı.
Dolar 19,4260 lira
Serbest piyasada 19,4240 liradan alınan dolar 19,4260 liradan satılıyor.
Euronun satış fiyatı 21,4840 lira
21,4820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4840 lira olarak belirlendi.
Sterlin 24,2756 lira
Sterlin ise 24,2756 liradan işlem görüyor.
Doların gözü ekonomi gündeminde
Bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına, yurt dışında ise ABD'deki büyüme verilerine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de bankalara ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildiriyor.