Dolar endeksi 21 ayın en düşüğünde

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Çin, ABD ile tırmanan ticaret geriliminde Washington’ın gümrük tarifesini yüzde 145'e çıkartmasına karşılık ABD'den ithal ürünlere ek yüzde 125 gümrük vergisi getirdi.

Resesyon endişelerini artırması Avrupa borsalarındaki kısa süreli toparlanmaya son verdi.

Trump'ın tarife adımları ve Çin ile tırmanan gerilim ekonomik belirsizlikleri artırırken, bu süreçte yatırımcılar ABD ekonomisine olan güvenin azalmasından endişe duyarak altın gibi "güvenli limanlara" kaçmaya başladı.

Altın halihazırda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 1,8 artışla 3 bin 229,54 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatı dün de yaklaşık yüzde 3 artmıştı.

Artan belirsizlikle altın ons fiyatı rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın 2 bin 233 dolara kadar yükseldi.

Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 22'den fazla arttı.

BORSALAR İNİŞE GEÇTİ

Dünyanın en büyük iki ekonomileri ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanmasının küresel büyümeye kalıcı zararlar vereceği endişesi borsalarda satışları tetikliyor.

ABD menkul kıymetlerinden açıkça bir çıkış olduğunu belirten analistler, bu durumun daha yavaş ekonomik büyüme ve ticari gelişmelere ilişkin belirsizliğin fiyatlamanın ötesine geçtiğini de ifade etti.

ENDEKSLER DÜŞÜŞTE

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 azalışla 484,82 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55 düşüşle 20.244 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 düşüşle 33.872 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 gerilmeyle 12.292 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 düşüşle 7.082 puan seviyelerinde seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 7.924 puandan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

"Güvenli liman" varlıklardan altın, Trump'ın tarife adımları ve Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırmasından yararlanarak rekor yeniledi.

ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, yüzde 1,3 üzerinde gerileyerek 99,014'le 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD ile Çin arasında artan vergi gerilimi nedeniyle dolar endeksi son 3 yılın en düşüğüne geriledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi, TSİ 15.04 itibarıyla yüzde 1,28 artışla 1,134 seviyesinde bulunuyor. Bazı yatırımcıların güvenli liman olarak İsviçre frangına yönelmesiyle İsviçre birimi 1,2327 ile dolara karşı son 10 en yüksek seviyesine çıktı.