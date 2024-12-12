Dolar yükseliş seyrinde! 12 Aralık'ta döviz fiyatları

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,8656'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,8966 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar kurunun rekoru 34.8896 liraydı.
Analistler, bugün döviz açısından yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 34,8966 lira
Euro: 36,7817 lira
Sterlin: 44,5839 lira
EKONOMİ GÜNDEMİ
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.15 Euro Bölgesi, aralık ayı ECB'nin faiz kararı
16.30 ABD, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
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