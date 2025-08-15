Dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca dört hissenin paylarına bir ay kredili işlem yasağı getirildi.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar, Emek Elektrik Endüstrisi, AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Hedef Holding hisseleri olmak üzere dört hissenin paylarına 17 Eylül 2025 tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

AÇIĞA SATİŞ VE KREDİLİ İŞLEME GEÇİÇİ OLARAK KAPATILDI

Açıklamalarda, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AHSGY.E ve HEDEF.E payları 18/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Ayrıca, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) ile Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) payları da 17 Eylül'e kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.