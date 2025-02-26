Dövizde son durum! 26 Şubat'ta dolar, euro, sterlin fiyatları

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Dolar/TL, 36,5 ile tarihi zirveye yakın güne başlarken piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve küresel ticaret politikaları konularında uygulayacağını açıkladığı adımlar takip ediliyor.

ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksi şubatta, üç buçuk yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

ABD'de son zamanlarda açıklanan veriler, işletmelerin ve tüketicilerin Trump yönetiminin politikaları konusunda gittikçe huzursuz olduğuna işaret etti.

MEHMET ŞİMŞEK VE FATİH KARAHAN G20 TOPLANTILARINA KATILDI

İç gündemde ise bugün takip edilecek veri bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, G20 toplantıları kapsamında Güney Afrika'ya gitti.

DÖVİZ

Dolar/TL hafta sonu hacimsiz piyasada görülen 36,55 rekorunun hemen altında 36,46 civarında güne başladı.

Dolar: 36,4641 lira

Euro: 38,3136 lira

Stenlin: 46,1725 lira

Rekor seviyeye göre TL'nin yıl başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3,2 oldu. TL 2024'ü yüzde 16,5 ile sınırlı bir kayıp ile tamamlamıştı.

TCMB REZERV BEKLENTİSİ

Bankacıların hesaplamalarına göre perşembe günü açıklanacak 21 Şubat haftasına ilişkin TCMB rezerv verilerinde belirgin bir düşüş görülecek. Hesaplamalara göre toplam rezervin 3 milyar dolar azalışla 170 milyar dolara, net rezervin 6 milyar dolar düşüşle 72 milyar dolara ve swap hariç net rezervin 5,5 milyar dolar düşüşle 65.5 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.