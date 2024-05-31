Dövizden dönüşümlü KKM, 72,8 milyar dolarda Kur korumalı mevduatlarla ilgili stok bakiyesi verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilk kez kur korumalı mevduatlarla (KKM) ilgili aylık stok bakiyesini yayınladı.

Bugünden itibaren aylık bazda yayınlanan verilere göre nisan ayı itibariyle dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku 72,8 milyar dolar oldu.

Veriler, dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatların 2023 Temmuz ayında 97 milyar dolarla zirve seviyeye yükselmiş olduğunu gösterdi.

KKM stokunda düzenli düşüş yaşanıyor

Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle bu tarihten itibaren dövizden dönüşümlü KKM stokunda düzenli düşüş izlendi.

Şahıslara ait stok

Nisan ayındaki stokun 51,4 milyar doları, gerçek kişilerin hesaplarından oluştu.

Dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stokunda gerçek kişilerin payı yüzde 71 düzeyinde gerçekleşti.

Tüzel kişilerin stoku

Nisan ayında tüzel kişilerin dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku ise 21,3 milyar dolar oldu.

KKM 65,1 milyar TL'ye çekildi

TL KKM ise nisan ayı itibariyle bu hesapların yenilenemeyeceğine ilişkin düzenlemelerin etkisiyle 65,1 milyar TL'ye kadar çekildi.

Zirve seviyenin çok gerisinde kaldı

TL KKM'de 2023 Ağustos ayında 1,06 trilyon TL zirve seviye görülmüştü.