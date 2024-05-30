TCMB, KKM stok bakiyelerini yayınlayacak: İlk duyuru yarın Ekonomi yönetimi, KKM mevduatını azaltmayı amaçlarken, kamuoyunun takibini kolaylaştırmak açısından stok bakiyelerini aylık olarak yayınlama kararı aldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir duyuru yayınlayarak yeni veri akışını ilan etti.

Buna göre, kur korumalı mevduat (KKM) döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, nisan ayı verileri yarın açıklanacak.

Nisan ayı verileri yarın saat 14.30'da duyurulacak

Söz konusu veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayınlanacak.

"DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri, ayrı seriler olarak gösterilecek.

Dolar ve TL değerleri verilecek

DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.

Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)