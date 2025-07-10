D&P ve Zara Home listede! Bakanlık bu parfümlerin satışını yasakladı Ticaret Bakanlığı, tüketicileri koruma amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yeni bir liste yayımladı. Listede 3 ayrı oda kokusu yer aldı.