D&P ve Zara Home listede! Bakanlık bu parfümlerin satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.
Son açıklamaya göre, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” kapsamında yapılan incelemelerde üç farklı oda kokusu ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Toplatılma kararı verilen ürünler arasında Dadya Home, D&P ve Zara Home markalarına ait oda kokuları yer alıyor.
Bakanlık, bu ürünlerin üzerinde bulunması gereken “dokunsal uyarı” işaretlerinin yer almamasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti.
SATIŞLARI DURDURULDU
Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin satışına da tamamen yasak getirildi.
Market, e-ticaret ve kozmetik zincirlerine gönderilen uyarı yazılarıyla birlikte ürünler raflardan kaldırılıyor.