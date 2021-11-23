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    DSİ'den Eskişehir'de arazi toplulaştırması

    Devlet Su İşleri 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde arazi toplulaştırması gerçekleştireceğini açıkladı.
    • AA
    • 23.11.2021 - 09:37
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    DSİ'den Eskişehir'de arazi toplulaştırması

    Devlet Su İşleri (DSİ) 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde arazi toplulaştırması gerçekleştirmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    KAMU YARARINA ZORUNLU ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILACAK

    Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aşağıkepen Mahallesi'nde kamu yararı gözetilerek DSİ 3'üncü Bölge Müdürlüğünce zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

    Belirlenen sınırlar içinde olmasına karşın arazi toplulaştırma kriterlerini taşımayan yerler, tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma harici bırakılacak.

    DSİ den Eskişehir de arazi toplulaştırması #1

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