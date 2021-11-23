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DSİ'den Eskişehir'de arazi toplulaştırması
Devlet Su İşleri 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde arazi toplulaştırması gerçekleştireceğini açıkladı.
- AA
- 23.11.2021 - 09:37
Devlet Su İşleri (DSİ) 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde arazi toplulaştırması gerçekleştirmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KAMU YARARINA ZORUNLU ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILACAK
Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Aşağıkepen Mahallesi'nde kamu yararı gözetilerek DSİ 3'üncü Bölge Müdürlüğünce zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.
Belirlenen sınırlar içinde olmasına karşın arazi toplulaştırma kriterlerini taşımayan yerler, tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma harici bırakılacak.