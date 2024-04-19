Düğün salonlarında doluluk oranı: Yüzde 70-80 Evlilik yolundaki masraflardan biri olan düğün salonlarına ilgi devam ediyor. Sezon için doluluk oranlarını aktaran yetkililer, kendilerinin eğlence değil hizmet sektöründe olduklarına belirterek KDV'nin azaltılmasını talep ediyor.

AA

Bahar ayları ile birlikte düğün sezonu da başladı.

Düğün sezonunun açılması kuyumcu, gelinlikçi, düğün salonları, mobilyacılar, beyaz eşyacılar gibi birçok sektörü hareketlendiriyor.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, düğün sezonunda önemli yeri olan salonların son durumunu gözler önüne serdi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki doluluk oranları

Adem Sönmez, Ramazan ayında düğünlerde bir yavaşlama olduğunu belirterek, bayram sonrası nisan, mayıs ve haziran aylarındaki doluluk oranlarının çok önceden yüzde 70-80 civarına yükseldiğini ifade etti.

"Çiftler düğün yapmaktan çekiniyor"

Bazı çiftlerin masraflar nedeniyle düğün yapmaktan çekindiğini dile getiren Sönmez, şu bilgileri verdi:

Yine de kültürümüze göre düğünler aynı zamanda sosyal yardımlaşma da olduğu için devam ediyor. Düğün salonları doluluk oranlarında pandemi öncesi dönemi yakaladı.

Düğün salonları için KDV oranları düşürülsün talebi

Sönmez, düğün salonları için KDV oranlarının düşürülmesini istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Biz eğlence sektörü değil, hizmet sektörüyüz. Eğer KDV oranları biraz düşürülebilirse biz de fiyatlarımızda belirli bir indirim yaparız. Evlenecek çiftlere de bir katkısı olur. Düğünün var olması demek, düğünle birlikte pek çok sektörün de etkilenmesi demek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)