Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine ek finansman

AA

Dünya Bankası, deprem bölgesindeki köy evlerinin yapımı için Türkiye'ye ek finansman sağlanacağını bildirdi.

Dünya Bankası, 200 milyon euroluk ve Fransız Kalkınma Ajansı da 200 milyon euro olmak üzere toplam 400 milyon euroluk ek finansman sağlanacak.

DÜNYA BANKASI'NDAN 200 MİLYON EURO

Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan köy evlerinin yapımı için 200 milyon euroluk (207,5 milyon dolar) ilave finansmanı hayata geçirecek.

FRANSIZ KALKINMA AJANSI'NDAN 200 MİLYON EURO

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası'nın ek finansmanının yanı sıra Fransız Kalkınma Ajansının eşit miktarda sağladığı eş finansmanla toplam tutarın 400 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

2 BİN 800 KONUT YAPILACAK

Açıklamada, söz konusu yatırımla deprem bölgelerinde 9 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak depreme dayanaklı 2 bin 800 konutun inşa edileceği aktarıldı.

TÜRKİYE DEPREM SONRASI İYİLEŞTİRME VE YENİDEN İNŞA PROJESİ DESTEKLENECEK

İlave finansmanın, halihazırda uygulanan 1 milyar dolarlık Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi'ni desteklediği belirtilen açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından Haziran 2023'te onaylanan projenin, sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasarlı veya yıkılmış belediye altyapısının yeniden inşasına ve depremden etkilenen köy evlerinin onarımı ve yeniden inşasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

DEPREMZEDELERE VE DEPREM BÖLGESİNDEKİ EKONOMİYE DESTEK

Açıklamada ifadelerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, sağlanan ek finansmana ilişkin şunları kaydetti:

Dünya Bankası, deprem gününden bu yana Türkiye'nin yanındadır, afet riski yönetimi ve yeniden inşa konusundaki uluslararası deneyimini paylaşmaktadır. Türk halkının ülke tarihindeki en kötü doğal afetlerden biri sonrasındaki iyileştirme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Etkilenen toplulukların evlerini yeniden inşa etmek ve yerel ekonomileri yeniden canlandırmaya yardımcı olmak en büyük önceliğimizdir.