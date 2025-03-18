Hazine, deprem bölgesine 400 milyon euroluk yeni finansman sağladı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göre, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar sonunda, deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları için yeni bir dış finansman imkanı sağlandı.

Bu kapsamda, Dünya Bankası'ndan 200 milyon euro ve Fransız Kalkınma Ajansı'ndan da 200 milyon euro olmak üzere 400 milyon euroluk eş finansman temin edildi.

FİNANSMAN ÇEVRE BAKANLIĞI'NA KULLANIRILACAK

Söz konusu finansman, deprem bölgesindeki kırsal konutların yenilenmesi ve yeniden inşası amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kullandırılacak.

2 BİN 800 KONUT İNŞA EDİLECEK

Bu finansmanla yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası hedefleniyor. Proje kapsamında mümkün olduğu ölçüde yerinde yeniden inşa tercih edilecek ve söz konusu binaların deprem dayanıklılığının yanı sıra su, enerji ve ısı verimliliği de geliştirilecek.

DEPREM BÖLGESİNE 5,5 MİLYAR DOLAR

Bu yeni finansmanla birlikte 2023 yılından bugüne kadar deprem bölgesinin yeniden imarı ve kalkınması amacıyla yaklaşık 5,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlanmış oldu.

TOPLAM 1,1 MİLYAR DIŞ FİNANSMAN

400 milyon euro tutarındaki finansmanla beraber, proje finansmanı amacıyla 2025 yılında sağlanan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman tutarı yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.

"BÖLGENİN YENİDEN İMARI ÖNCELİĞİMİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

"FİNANSMAN YIL SONUNA DOĞRU DAHA DA ARTACAK"

Bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla iş birliklerinin sürdüğünü belirten Şimşek, "Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güven, ülkenin dış finansman temininde kendini gösteriyor. Bu kaynaklar, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir sonucudur." dedi.