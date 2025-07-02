Dünya borsaları ekimde İstanbul'da buluşacak

64. Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges - WFE) Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı, 21-23 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul, 1992 yılından bu yana WFE'nin aktif bir üyesi olarak sektör önceliklerini küresel ölçekte takip ediyor.

Bu organizasyonun sektörün geleceğini şekillendiren stratejik konuların tartışıldığı ve iş birliklerinin geliştirildiği önemli ve saygın bir platform olarak öne çıktığı belirtildi.

Her yıl dünya genelinde 90 ülkeden yaklaşık 250 üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen programın bu yıl da sermaye piyasalarının gelişimi ve sorunlar karşısında sektör tarafından üretilen çözümlerin konuşulduğu önemli bir buluşma noktası olacağı aktarılan açıklamada, "Dolayısıyla dünya borsalarının ve takas kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınacaktır." denildi.

BORSA İSTANBUL WFA ÜYESİ

İstanbul Finans Merkezinin dünya borsa liderlerine tanıtımına da katkıda bulunması beklenen etkinlikler kapsamında WFE Genel Kurul ve Yıllık toplantısına ek olarak WFE Çalışma Komitesi Toplantısı ve WFE Yönetim Kurulu Toplantılarının Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "Borsa İstanbul, son yıllarda gösterdiği uluslararası başarılar ve küresel sermaye piyasalarındaki etkin rolüyle dikkati çekmektedir. Borsa İstanbul, WFE'nin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan Genel Kurullarında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, iki dönem üç yıllığına WFE yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BORSA İSTANBUL'UN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ

Söz konusu başarının, Borsa İstanbul'un son dönemde artan uluslararası itibarının ve aktif rolünün bir göstergesi olarak değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Borsa İstanbul'un uluslararası faaliyetleri arasında borsa altyapısı ve teknolojisinin geliştirilmesi ve yabancı borsalara ihracı, yabancı borsalar ve sektör kuruluşları ile karşılıklı yararı gözeten ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin somut işbirliği projelerine dönüştürülmesi, yabancı borsalara ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi, yabancı yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye sermaye piyasalarının yurt dışı paydaşlara tanıtılması, sorularının yanıtlanması ve sorunlarına çözüm bulunması yer almaktadır. Bu çalışmaları ile bölgesine bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayan önemli bir merkez konumunda olan Borsa İstanbul, bölgesel ve küresel düzeyde ülkemize ve sektörüne önemli katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİKLERİ

Açıklamada, Borsa İstanbul'un Dünya Borsalar Federasyonunun yönetim toplantılarına ve çalışma grubu faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlarken, sektörün küresel gündemini de takip etmekte ve kendi tecrübeleri ışığında fikir oluşumuna katkı sağladığı vurgulandı.

BORSA İSTANBUL İİT BORSALAR FORUMU'NUN SEKRETERYASINI YÜRÜTÜYOR

Borsa İstanbul'un ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu'nda 2005 yılından bu yana sekretarya görevini yürüttüğü aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: