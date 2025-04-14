Dünya devleri altın tahminlerini artırdı

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Şu anda ons altının rekoru 3 bin 245 dolarda.

Çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs, 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti.

Cuma günü de İsviçre bankası UBS, yıl sonu fiyat tahminini 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara çıkardı.

YENİ ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs'ın altın tahmini: 3 bin 700 dolar

UBS'nin altın tahmini: 3 bin 500 dolar

ALTIN TAHMİNLERİNİ ARTIRMA GEREKÇESİ

Goldman Sachs, beklenenden daha güçlü merkez bankası talebi ve resesyon riskleri nedeniyle ETF girişlerinin artmasını gerekçe göstererek, 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, işlem aralığını 3 bin 650-3 bin 950 dolar olarak öngördü.

Banka yayınladığı notta, 2 Nisan'daki gümrük vergisi açıklamalarının tetiklediği ve diğer varlık sınıflarındaki kayıpları karşılamak için güvenli liman metalini bile yüzde 5'e varan oranlarda aşağı çeken piyasa satışlarından, altının etkileyici bir şekilde toparlanmasının ardından 2025 fiyat hedefini yükselttiğini vurguladı.

UBS DE ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Cuma günü, UBS de 2025 yılı altın tahminini daha önce 3 bin 200 dolar olan ons başına 3 bin 500 dolara yükseltti.

UBS stratejisti Joni Teves bir notta, "Artan tarife belirsizliği, daha zayıf büyüme, daha yüksek enflasyon ve devam eden jeopolitik riskler ortamında altın tahsisatlarını artırma durumu her zamankinden daha zorlayıcı hale geldi." açıklamasında bulundu.

Teves, değişen küresel ticaret, ekonomik ve jeopolitik manzaranın altının daha güvenli bir yatırım limanı olarak rolünü güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.