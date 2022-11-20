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    Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışıyor

    Çocuk işçiliği az gelişmişliğin bir sonucu olarak bilinirken araştırmalar gösteriyor ki tedarik zincirinde çocuk işçiliğini en çok gelişmiş ülkeler kullanıyor.
    • 20.11.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 14:21
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    Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışıyor

    Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışırken, küresel tedarik zincirindeki bu işçilikten en büyük yararlanıcıların Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, ABD, Japonya, Norveç ve İsviçre gibi gelişmiş ülkelerin olduğu iddia ediliyor.

    İşçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı 160 milyon

    Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 10 Haziran 2021’de yayınlanan son raporuna göre, dünya genelinde işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son yıllarda artarak 160 milyona yükseldi.

    Zürih Üniversitesi tarafından 14 Eylül 2022'de yayınlanan bir araştırmada ise bugün dünyada oyun oynamak yerine çalışan 373 milyondan fazla çocuk olduğunu tahmin edildi. Bu da dünyanın nüfus bakımından Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü en büyük ülkesine denk geliyor.

    Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışıyor #1

    Her 10 çocuktan birisi işçi

    Resmi verilere göre dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birisi çocuk işçi olarak çalışırken, az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor. Bu çocukların bazıları, sağlıklarına, güvenliklerine ve ahlaklarına zarar verebilecek tehlikeli işlerde çalışıyor.

    Kahve, çay ve kakao tedarik zincirlerinde çalışıyor

    İsviçre ve Almanya gibi ülkeler kendi “ülke çocuklarına” bütün imkanları açarken, kahve, çay ve kakao tedarik zincirlerinde tüm İsviçre ve Almanya okullarında okuyan çocuklardan daha fazla çocuk çalışıyor.

    Altın ve elmas da dahil olmak üzere İsviçre’nin mineral tedarik zincirlerinde milyonlarca çocuk çalışıyor.

    Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışıyor #2

    Çoğu tarım işçisi

    Çocuk işçilerin yüzde 70’i tarım sektöründe çalışıyor. Ardından yüzde 20 ile hizmet ve yüzde 10 ile sanayi sektörleri geliyor.

    Eğitimden kopuklar

    İşçi olarak çalışan 5-11 yaşları arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 28’i ve 12-14 yaş arasındaki çocukların yüzde 35’i okula gitmiyor.

    Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışıyor #3

    "300 milyon çocuk çok acı çekiyor"

    AA'nın haberine göre, tüm şirketlerin ve gelişmiş ekonomilerin tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüten insan hakları aktivisti Fernando Morales-de la Cruz, insan hakları kapsamında ele alınan çocuk haklarına rağmen dünya çapında 300 milyondan fazla çalışan çocuk olduğunu ifade ederek "Ve böylece bu 300 milyon çocuk çok acı çekiyor.” diye konuştu.


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